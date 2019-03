Tragedie, la Voitinel. Copil de 8 ani, mort dupa ce a fost proiectat de o masina in sant, in timp ce se plimba cu bicicleta

Un copil de 8 ani, din Voitinel, si-a pierdut viata, miercuri seara, in urma unui stupid accident rutier. Baietelul se afla pe bicicleta, miercuri dupa amiaza, cand a fost lovit in plin de masina condusa de un tanar de 19 ani, din aceeasi localitate. Soferul nu a putut evita impactul si asta din cauza ca micul biciclist a patruns pe drumul public de dupa un tractor parcat pe sensul opus de mers al autoturismului. In urma impactului, biciclistul a fost proiectat in santul de pe marginea drumului. El a fost transportat cu ambulanta la Spitalul Municipal Radauti insa din cauza leziunilor grave suferite a decedat, miercuri seara, dupa cateva ore, in camera de primiri urgente. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest rezultatul fiind negativ, dupa care i s-au recoltat probe de sange la Spitalul Municipal Radauti. Politistii au intocmit in acest caz dosar de penal sub aspectul savtrsirii infractiunii de ucidere din culpa.