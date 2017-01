Tragedie la Voitinel. Un barbat a murit dupa ce a luat foc in timp ce dormea

Niste rufe puse la uscat in fata cuptorului s-au aprins si au cazut peste canapeaua unde dormea victima.

Un batran din Voitinel a avut parte de o moarte cumplita. Acesta a ars de viu in patul sau, pe timp de noapte. Barbatul, pe nume Galan Gheorghe, de 83 de ani,locuia singur iar de el avea grija nepotul sau.In ultima perioada de timp datorita temperaturilor foarte scazute, Galan Gheorghe obisnuia sa mentina focul pe tot timpul zilei si a noptilor aprins in soba, pentru a se incalzi. Mai mult decat atat, acesta obisnuia sa puna la uscat rufe, intinse pe o sfoara deasupra sobei si a cuptorului.In seara zilei de 11.01.2017, Galan Gheorghe a fost vizitat inainte de ora 24:00 de nepotul sau, care i-a dus de mancare.In dimineata zilei de 12.01.2017, inainte de ora 08.00, sotia nepotului sau a mers sa ingrijeasca animalele domestice pe care le tinea in grajdul victimei si a observat ca din locuinta acestuia iesea fum gros. Femeia si-a anuntat imediat sotul. Acesta a patruns in interior si l-a tras de pe canapeaua de langa soba pe bunicul sau, scotandu-l afara, dupa care impreuna cu sotia au stins incendiul din interiorul locuintei, fara ca acesta sa se propage in exterior. S-a constatat ca rufele puse la uscat in fata cuptorului s-au aprins, au cazut pe canapeaua unde dormea victima si s-a propagat incendiul.In urma incendiului a rezultat decesul lui Galan Gheorghe si distrugerea unei parti din mobilierul din camera.Cadavrul batranului prezinta arsuri de peste 80% pe suprafata corpului si a fost transportat la morga Spitalului Municipal Radauti, in vederea efectuarii necropsiei. Politistii au intocmit in acest caz dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.