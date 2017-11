Tragedie. Cinci tineri au murit carbonizati, in urma unui accident care a avut loc la Ilisesti VEZI IMAGINI

In urma impactului autoturismul condus de tanarul de 26 de ani din Gura Humorului a luat foc. Atat soferul cat si ceilalti patru pasageri din autoturism au murit carbonizati.

Cinci tineri au murit carbonizati, in noaptea de marti spre miercuri, in urma unui accident produs pe D.N.17, in localitatea Ilisesti. In accident au fost implicate doua autoturisme si un camion. Un tanar de 26 de ani din orasul Gura Humorului in timp ce conducea autoturismul din directia Suceava spre Gura Humoruui, pe raza localitatii Ilisesti, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a lovit frontal un camion care circula din sens opus. Autoturismul condus de tanar a lovit si un alt autoturism care circula in spatele autoutilitarei. In urma impactului autoturismul tanarului a luat foc. In momentul in care pompierii au ajuns la fata locului masina ardea in totalitate. Dupa ce au lichidat incendiul pompierii au gasit in interior cinci trupuri carbonizate. Alte trei persoane din celelalte doua vehicule au fost ranite, una dintre acestea fiind transportata la Spitalul Judetean Suceava. Circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers ale DN17. In autoturismul care a luat foc se aflau cinci tineri care se intorceau de la un club din Suceava, unde participasera la o petrecere de Halloween.