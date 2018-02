Tragedie. Doi soti au murit, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de trenul care circula pe ruta Suceava-Bucuresti

Doi soti si-au pierdut viata, vineri dimineata, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de trenul care circula pe ruta Suceava-Bucuresti. Accidentul a avut loc in zona localitatii Cozmesti, judetul Iasi. Potrivit politistilor, trenul IR 1752 a lovit un autoturism, al carui conducator auto nu a respectat semnificatia semnalelor la trecerea la nivel cu calea ferata. In urma impactului foarte puternic cei doi soti din judetul Bacau si-au pierdut viata.Din cauza accidentului rutier, circulatia feroviara a fost oprita pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava-Bucuresti. In jurul orei 12.00, circulatia feroviara a fost reluata.