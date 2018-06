Tragedie. O femeie, insarcinata in opt luni, a murit in drum spre spital

Trupul neinsufletit al femeii a fost transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei si stabilirea cauzei mortii.

Tragedie. O femeie de 40 de ani, insarcinata in opt luni, a murit in ambulanta, in drum spre spital. Sambata seara, aceasta a inceput sa se simta rau si familia a solicitat interventia unui echipaj medical. Femeia a fost preluata de o ambulanta de la domiciliul surorii sale, din localitatea Bogata, comuna Baia. Din nefericire, pe drum spre spital aceasta a decedat in ambulanta, in urma unui stop cardio-respirator. Rudele femeii au declarat ca aceasta nu era cunoscuta cu antecedente medicale si nu urma nici un tratament. Cunoscutii ei sunt in stare de soc. Trupul neinsufletit a fost transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei si stabilirea cauzei mortii. Politistii fac cercetari in acest caz, fiind intocmit un dosar de moarte suspecta.