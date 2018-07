Tragedie. O tanara de 18 ani din localitatea Poiana Stampei a fost gasita moarta in casa

Tragedie. O tanara de 18 ani a fost gasita moarta in casa. Parintii fetei sunt in stare de soc. Lucia Buzila locuia impreuna cu parintii sai, intr-un imobil situat in comuna Poiana Stampei, sat Poiana Stampei. Potrivit politistilor, in data de 24 iulie, in jurul orei 17.00, tanara a revenit acasa, dupa ce a fost plecata in municipiul Cluj pentru a se inscrie la facultate. Aceasta a ajutat la treburile gospodaresti, dupa care a purtat mai multe discutii atat cu parintii, cat si cu bunicii acesteia, acuzand o usoara durere in gat. Apoi, tanara a luat masa cu parintii, dupa care s-a retras in dormitorul locuintei. Miercuri, in jurul orei 12.00, mama fetei a mers sa vada daca fiica ei s-a trezit, observand ca aceasta este rigida si nu prezinta semne vitale. La fata locului au fost chemate doua echipaje medicale, care din nefericire nu au mai putut face nimic pentru tanara, constatand decesul. Trupul neinsufletit a fost transportat la morga Spitalului Municipal Vatra Dornei, in vederea efectuarii necropsiei. Potrivit Bistriteanul.ro, tanara, absolventa a Liceului de Arte "Corneliu Baba" din Bistrita, urma sa afle in cateva zile daca a fost acceptata sa studieze arhitectura la o universitate din Danemarca. Lucia Buzila a venit in Bistrita in urma cu patru ani, cand a devenit eleva Liceului de Arte. Tanara s-a imprietenit cu una dintre colege, Denisa, si au devenit nedespartite. In seara de dinaintea tragediei, fata a stat de vorba cu prietena ei pe Internet pana tarziu. "Pentru mine, ea e ca si fata mea adoptiva. A fost colega cu Denisa inca din clasa a IX-a, din cel de-al doilea semestru. Din clasa a X-a, fetele noastre au stat impreuna in acelasi apartament. Au invatat si s-au distrat impreuna. Au aplicat pentru Danemarca impreuna. A fost cu noi in vacante. Era ca si parte a familiei noastre. Aseara a povestit pe messenger, pana dupa miezul noptii cu Denisa. Au ras, si-au facut planuri etc. Azi la amiaza am aflat ca a murit. S-a pus la somn si nu s-a mai trezit. Doar ce am fost la Festivalul Celtic, in weekend. Suntem socati", a declarat pentru sursa citata Gabriela P., mama Denisei.