Tragedie. Un batran si-a pierdut viata dupa ce a cazut de pe o scara, pe beton

Un barbat de 68 de ani, din municipiul Suceava, si-a pierdut viata dupa ce a cazut de pe o scara, pe beton. Accidentul s-a petrecut in data de 25 ianuarie, in timp ce batranul se afla impreuna cu sotia sa la o gospodarie pe care acestia o detineau pe raza localitatii Zvoristea. La un moment dat, barbatul s-a urcat pe o scara in exteriorul casei pentru a prinde o scandura desprinsa din acoperis. Acesta s-a dezechilibrat si a cazut in gol de la o inaltime de 2,5 metri, lovindu-se cu capul de beton. Batranul a fost transportat la Urgentele Spitalului Judetean Suceava in stare grava, fiind diagnosticat cu "traumatism cranian cerebral intern". La scurt timp al a intrat in coma, fiind supus in aceeasi zi unei interventii chirurgicale dupa care a ramas internat. In data de 11 februarie, batranul a decedat in unitatea spitaliceasca.