Tragedie. Un tanar de 17 ani din Cornu Luncii s-a sinucis, dupa o deceptie in dragoste

Tragedie. Un tanar de 17 ani din comuna Cornu Luncii s-a sinucis, dupa o deceptie in dragoste. Descoperirea macabra a fost facuta luni dimineata de un cioban. Acesta a sunat la 112 si a anuntat ca a gasit in padurea Bradatel, de pe caza comunei Horodniceni, cadavrul unui tanar spanzurat. Politistii ajunsi la fata locului au stabilit ca este vorba de o sinucidere, fiind vorba de un tanar de 17 ani din comuna Cornu Luncii. Rudele acestuia au declarat ca baiatul este elev la o institutie de invatamant din municipiul Iasi, iar pe fondul unei deceptii in dragoste, a recurs la acest gest.