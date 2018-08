Tragedie. Un tanar din Stroiesti a murit electrocutat in timp ce pescuia cu un dispozitiv sub tensiune

Un tanar de 22 de ani, din comuna Stroiesti, a murit electrocutat la pescuit. Luni dupa-amiaza, acesta impreuna cu concubina lui s-au deplasat la un parau care trece prin spatele locuintei lor, si cu un dispozitiv artizanal format dintr-un bat cu cablu electric infasurat pe el, conectat printr-o improvizatie la curent electric, a incercat sa prinda peste. La un moment dat, cablul electric s-a prins de crengile copacilor de pe marginea paraului, si tanarul a incercat sa-l desfaca. In momentul in care acesta a pus mana pe dispozitivul improvizat, care era conectat la sursa de curent electric, s-a electrocutat si a cazut in albia paraului. Imediat concubina acestuia a sunat la 112 si a cerut ajutor. La fata locului a ajuns un echipaj medical care a efectuat manevre de resuscitare timp de 60 de minute, dar din nefericire fara succes, fiind declarat decesul. Trupul neinsufletit al tanarului a fost transportat la morga Spitalului Judetean Suceava in vederea efectuarii necropsiei.