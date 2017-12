Tragedie. Un tanar din Ulma si-a pierdut viata dupa ce o arma s-ar fi declansat accidental

Un tanar in varsta de 18 ani din satul Magura, comuna Ulma, si-a pierdut viata dupa o arma s-ar fi declansat accidental. Totul s-a intamplat marti la orele amiezii in satul Lupcina, comuna Ulma. Tanarul se afla impreuna cu inca doua persoane( doi tineri de 20 si respectiv 21 de ani) la braconat. La un moment dat, in timp acestia se aflau in autoturism, aproape de liziera padurii, au vazut masina padurarului. Acestia s-au speriat si tanarul care se afla pe scaunul stanga fata(masina este cu volan pe partea dreapta) i-a dat arma tanarului care se afla pe bancheta din spate, pentru a o ascunde de padurar. In acel moment, nu se stie inca din ce motiv, arma s-a descarcat si tanarul de 18 ani, pe nume Nicolae Torac, a fost impuscat in zona gatului. La fata locului a fost chemat un echipaj medical. Din nefericire, victima nu a mai putut fi salvata, medicii delarand decesul. La fata locului au ajuns politistii. Acestia au stabilit ca arma respectiva era detinuta ilegal. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a petrecut tragedia.