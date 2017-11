Tragedie.Un barbat din Malini a murit strivit de un TAF

Politistii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.

Tragedie. Un barbat a murit strivit de un TAF, intr-o padure de pe raza localitatii Malini. Este vorba de un localnic de 62 de ani. Accidentul a vut loc miercuri dupa amiaza. La fata locului au fost chemati politistii, care au demarat cercetari. In urma verificarilor a rezultat ca cel care se afla la volan, M.I, a reparat un TAF ce apartine unui padurar in cadrul OS Privat Falticeni, fiind ajutat de catre V.I., cumnatul padurarului. Dupa ce au terminat reparatiile, M.I. a plecat cu TAF-ul in padure pentru a-l testa, iar V.I., la rugaminte cumnatului sau, a mers tot in padure pentru a vedea daca sunt persoane care sustrag brazi. Cei doi s-au reintalnit in padure, iar dupa ce au discutat, M.I. a plecat cu TAF-ul spre domiciliu, V.I., ramanand in urma. Dupa ce a condus circa 900 metri, oferul TAF-ului a simtit cum roata din spate a trecut peste ceva. Acesta a oprit iar cand s-a uitat sub roata l-a vazut pe V.I. cazut la pamant, avand leziuni in zona capului. Barbatul nu isi explica in ce mod a ajuns victima sub roata TAF-ului. Urmeaza a se efectua necropsia pentru stabilirea cauzei decesului. Politistii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.