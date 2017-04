Tragedie.Un barbat din Radaseni a fost gasit mort intr-un parau

Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga Spitalului Municipal Falticeni in vederea efectuarii necropsiei.

Un barbat de 45 de ani, din comuna Radaseni, a fost gasit mort intr-un parau. In noaptea de marti spre miercuri, in timp ce barbatul se deplasa spre domiciliul sau, pe podetul care trece peste paraul denumit popular "La Rogojina", a alunecat si a cazut in apa. Miercuri dimineata o localnica l-a gasit pe barbat in apa, cazut cu fata in jos. Femeia a sunat la 112 si a cerut ajutor. La fata locului a ajuns un echipaj medical care nu a mai putut face nimic pentru barbat, constatand decesul. Trupul neinsufletit al acestuia a fost transportat la morga Spitalului Municipal Falticeni in vederea efectuarii necropsiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.