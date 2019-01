Transplant de os, in premiera la Spitalul Judetean Suceava, in cazul unui pacient cu tumora osoasa si cu fractura VIDEO

Din echipa de medici care a participat la operatie au facut parte ortopezii Razvan Bandac si Marius Gramada si medicul anestezist Lavinea Streanga.

Interventie chirurgicala in premiera, la Spitalul Judetean Suceava. Este vorba despre un transplant de os, efectuat de catre o echipa de medici suceveni in frunte cu seful Sectiei de Ortopedie, Razvan Bandac. Acesta a anuntat in cadrul unei conferinte de presa ca a fost realizata o interventie chirurgicala in cazul unei fracturi pe un os tumoral la tibie. Pentru transplant s-a folosit o alogrefa osoasa umana importata de la Banca de Tesuturi a Spitalului Colentina din Bucuresti. Operatia a fost facuta unui pacient de 60 de ani, care a cazut si a suferit o fractura de platou tibial, in zona genunchiului. Dupa efectuarea radiografiei s-a constatat o absenta osoasa pe o portiune de 10 centimetri si prezenta unei formatiuni tumorale. Interventia chirurgicala, care a durat aproximativ doua ore si jumatate, a fost un success, spun ortopezii suceveni. Din echipa de medici care a participat la operatie au facut parte ortopezii Razvan Bandac si Marius Gramada si medicul anestezist Lavinea Streanga. 'S-a excizat tumora in totalitate, s-a grefat cu bucati din capete femurale si ulterior s-au pus doua placi, una pe interior si una pe exterior din titan, astfel incat genunchiul s-a stabilizat complet urmand, sigur, o scurta imobilizare de trei saptamani si recuperare chineto-terapie activa', a explicat Razvan Bandac (vezi declaratii video).Pacientul operat s-a externat marti in stare buna. Urmeaza ca medicii sa se pronunte dupa efectuarea analizelor de laborator daca a fost vorba despre o tumora malinga sau benigna, cert este ca formatiunea descoperita in acest caz nu este lichida, ci o formatiune tumorala densa. Trebuie spus ca Spitalul Judetean Suceava este singurul spital judetean din Moldova acreditat pentru proceduri de transplant, ceea ce este o mare realizare dar si un castig pentru zona noastra.