Transport de material lemnos fara documente de provenienta depistat de jandarmii suceveni FOTO

Material lemnos lemnos confiscat de jandarmi. Sambata, in jurul orei 18.00, un echipaj de jandarmerie a depistat, pe un drum forestier din sat Dragosa, comuna Frumosu, o autoutilitara care transporta material lemnos, fara documente de provenienta.In urma verificarilor efectuate, jandarmii au constatat faptul ca R. T., in varsta de 28 de ani, cu domiciliul in comuna Vama, transporta cantitatea de 5,25 mc cherestea din specia rasinoase, in valoare de aproximativ 3500 lei. Fiind intrebat cu privire la provenienta lemnului, conducatorul auto a declarat ca nu detine aviz de insotire a materialului lemnos pe care il transporta.Cantitatea de material lemnos a fost ridicata in vederea confiscarii ÅŸi predata in custodia Depozitului de material lemnos Dragosa, iar autovehiculul cu ajutorul caruia s-a transportat materialul lemnos a fost indisponibilizat. "Persoana in cauza a incalcat dispozitiile Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, transportand material lemnos fara aviz de insotire, motiv pentru care aceasta a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare 5000 lei", a precizat Nicoleta Andronic, purtator de cuvant al Jandarmeriei Suceava.