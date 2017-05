Transport ilegal de material lemnos depistat de politisti, in Dorna Arini

In urma verificarilor efectuate in aplicatia "Inspectorul Padurii", politistii au constatat faptul ca, transportul era ilegal, motiv pentru care, s-a solicitat sprijinul specialistilor Ocolului Silvic Vatra Dornei, care, in urma inventarierii, au stabilit faptul ca, barbatul transporta cantitatea de 15,60 m.c. lemn de foc, de esenta mesteacan.

Transport ilegal de material lemnos depistat de politisti. Luni, ora 14.40, o patrula din cadrul Sectia 15 Politie Rurala Vatra Dornei a oprit pentru control pe DJ 174, din comuna Dorna Arini, autoutilitara condusa de un barbat de 36 de ani, din judetul Harghita, care transporta material lemnos. In urma verificarilor efectuate in aplicatia "Inspectorul Padurii", politistii au constatat faptul ca, transportul era ilegal, motiv pentru care, s-a solicitat sprijinul specialistilor Ocolului Silvic Vatra Dornei, care, in urma inventarierii, au stabilit faptul ca, barbatul transporta cantitatea de 15,60 m.c. lemn de foc, de esenta mesteacan. Materialul lemnos in valoare de circa 1.000 lei, a fost confiscat și predat Ocolului Silvic Vatra Dornei, autoutilitara a indisponibilizata la sediul politiei, iar societatea comerciala care a efectuat transportul a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 25.000 lei pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010.