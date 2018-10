Transport ilegal de material lemnos, depistat de politisti la Sucevita

Transport de lemn ilegal, depistat la Sucevita. Luni dupa amiaza, un echipaj de politie din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, fiind in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza comunei Sucevita, in baza planului de actiune intocmit la nivelul sectiei pentru prevenirea si combaterea activitatilor ilegale din domeniul circulatiei, depozitarii si comercializarii materialului lemnos, au oprit pentru control autoutilitara marca Iveco Daily, care circula pe DN 17A Sucevita, fiind incarcata cu material lemnos, respectiv lemn foc specia fag. Conducatorul auto a fost identificat in persoana unui tanar de 26 ani, din comuna Suharau, judetul Botosani, care a prezentat pentru control documentele personale si cele ale autoutilitarei, precizand ca nu detine aviz de insotire pentru materialul lemnos transportat.Avand in vedere faptul ca materialul lemnos transportat nu era insotit de aviz, autoutilitara a fost condusa la punctul de descarcare Atelier Impletituri Marginea, unde personalul silvic din cadrul O.S. Marginea a procedat la inventarierea materialului lemnos. Astfel, personalul silvic a constatat ca in autoutilitara se afla cantitatea de 5,4 m.s. lemn foc esenta fag, in valoare de 483 lei, ce nu avea provenienta legala. Soferul a fost sanctionat contraventional, iar cantitatea de 5,4 metri steri material lemnos a fost confiscata si predata in custodie Ocolului Silvic Marginea.Actul normativ nu prevede confiscarea mijlocului de transport in acest caz, intrucat valoarea materialului lemnos nu depaseste de 5 ori pretul mediu al unui m.c. de masa lemnoasa pe picior.