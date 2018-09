Transport ilegal de material lemnos, interceptat la Cornu Luncii. S-a confiscat cherestea de aproape 19.000 de lei FOTO

Transport de material lemnos fara documente, depistat in urma unui control in trafic efectuat de politisti si cadre de la Garda Forestiera Suceava. Cheresteaua a fost confiscata. Politistii din Malini au fost sesizati duminica dupa amiaza despre faptul ca un autocamion cu semiremorca este posibil sa transporte material lemnos fara a detine acte de provenienta. Autovehiculul respectiv a fost oprit pe DN2 E, la intersectia cu DJ 209 A, in localitatea Cornu Luncii, ocazie cu care s-au solicitat conducatorului auto avizele de insotire a materialului lemnos. A fost verificat avizul de insotire a materialului lemnos cu 22,74 mc grinzi si cherestea, emis la 16.09.2018, punct de incarcare la Depozit Frumosu din comuna Frumosu, emis de S.C.Alinsol SRL. Desi avizul respectiv era valabil, cantitatea de lemn transportata fizic parea mai mare. Intrebat despre aceasta, conducatorul autocamionului, Solcanu Valeriu, de 34 ani, din Frumosu, care este si administrator al societatii mentionate, a declarat ca aceasta cantitate este mai mare si ca pe aviz sunt trecuti 8 baloti, dar el are in remorca 18.Totodata, s-a constatat ca semiremorca marca Koegel avea ITP expirat. Dupa masurarea materialului lemnos s-a constatat ca volumul real transportat este mult mai mare decât cel inscris in documentele de insotire.Materialul lemnos transportat in plus, respectiv 28 mc cherestea, cu o valoare de 18683 lei, a fost confiscat. Garda Forestiera a aplicatat o amenda de 6000 lei conducatorului autocamionului si a demarat deja verificarile in scopul identificarii provenientei materialului lemnos transportat ilegal.