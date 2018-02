Transporturi ilegale de lemn, depistate de Garda Forestiera Suceava FOTO

Un operator economic din Radauti a fost amendat cu 6.000 lei.

Grave nereguli constatate de inspectorii Garzii Forestiere Suceava, in cadrul unei ample actiuni de control. Astfel, miercuri, a fost efectuat un control al circulatiei materialului lemnos pe drumurile publice si forestiere de pe raza judetului Suceava. Acest control a fost efectuat impreuna cu politisti ai Serviciului de Ordine Publica din cadrul Biroului de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Suceava. La prima ora a diminetii, pe drumul public din satul Paltin de pe raza Ocolului Silvic Falcau, a fost fost oprit in trafic un autocamion care transporta cantitatea de 24,73 mc lemn rotund rasinoase, pentru care conducatorul auto C.P. a prezentat un aviz de insotire emis de catre un operator economic din localitatea Vicovu de Jos. In urma verificarilor, s-a constatat insa ca locul din care a fost emis codul in aplicatia informatica WoodTracking, inscris pe avizul de insotire al materialului lemnos, difera de locul mentionat ca fiind cel de proveninenta al materialului lemnos, motiv pentru care conducatorul auto a fost sanctionat cu amenda de 6000 de lei, dispunandu-se totodata confiscarea cantitatii de 24,73 mc lemn rotund rasinoase, care a fost predat in custodie Ocolului Silvic Falcau. Cu ocazia acestui control au mai fost facute si verificari pe drumurile forestiere de pe raza judetului, ocazie cu care s-a constatat faptul ca un transport de material lemnos, care avea ca destinatie un operator economic din localitatea Rasca, avea eliberat un aviz de insotire pentru care numarul mijlocului de transport era inscris gresit in aplicatia electronica WoodTracking. In urma verificarilor specifice efectuate, s-a constatat ca avizul a fost completat de catre un angajat al unui ocol silvic, ocazie cu care acesta a fost sanctionat contraventional cu amenda de 2000 de lei. In urma unor verificari specifice efectuate de catre lucratori din cadrul Garzii Forestiere Suceava joi, atat la operatori economici, cat si la ocoale silvice care administreaza suprafete incluse in fondul forestier national, s-a constatat ca un operator economic din municipiul Radauti a emis doua avize de insotire pentru cantitatea totala de 34,12 mc de lemn lucru rasinoase. Verificarile specifice au evidentiat faptul ca locul din care au fost emise codurile unice din aplicatia electronica WoodTracking nu corespunde cu locul in care era amplasat parchetul de exploatare a masei lemnoase.In consecinta, operatorul economic a fost sanctionat contraventional cu 6000 de lei si s-a dispus confiscarea sumei de 5459 lei, reprezentand contravaloarea materialului lemnos, respectiv 34,12 mc lemn rotund rasinoase." Actiunile de verificare vor continua si in perioada urmatoare, atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte, indiferent de zilele saptamanii.

Garda Forestiera Suceava recomanda tuturor celor implicati in activitatile de exploatare forestiera si de transport a materialului lemnos sa acorde o atentie sporita respectarii tuturor obligatiilor legale privitoare la emiterea avizelor de insotire si la operarea datelor aferente in aplicatia informatica WoodTracking", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Garda Forestiera Suceava.