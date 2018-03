Transporturi ilegale de lemn depistate de politistii suceveni. Echipe mixte de control formate din politisti ai Biroului de Combaterea Delictelor Silvice Suceava si specialisti ai Garzii Forestiere Suceava, au efectuat controale, sambata, pe linia circulatiei materialelor lemnoase pe tronsonul Cornu Luncii-Gura Humorului-Frasin-Stulpicani. In cadrul actiunii, pe raza comunei Cornu Luncii, a fost depistata autoutilitara condusa de un barbat din comuna Valea Moldovei, administrator al unei societati comerciale din localitate, care transporta in plus fata de cantitatea din avizul de insotire, 2,33 m.c. cherestea de esenta rasinoase. Societatea a fost sanctionata contraventional, iar materialul lemnos in valoare de 1.165 lei, a fost confiscat si predat in custodia Ocolului Silvic Gura Humorului. De asemenea, pe raza comunei Stulpicani, a fost oprita pentru control, autoutilitara condusa de un barbat din localitate, administrator al unei societati comerciale, care transporta cantitatea de 16,69 m.c. lemn de lucru de esenta rasinoase si care, a prezentat un aviz de insotire primar in care nu era inscrisa data si ora plecarii transportului si respectiv valabilitatea avizului. Societatea a fost sanctionata contraventional, iar materialul lemnos a fost confiscat si predat in custodia Ocolului Silvic Stulpicani. Pe raza orasului Gura Humorului, a fost depistat un barbat de 40 de ani, din comuna Moara, care transporta cu autoutilitara, cantitatea de 5,95 m.c. lemn de foc de esenta fag, folosind acelasi aviz de insotire. Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional, iar materialul lemnos in valoare de 600 lei, a fost confiscat si predat in custodia Ocolului Silvic Frasin.