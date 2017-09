Cei trei conducatori auto au fost sanctionati contraventional.

Transporturi ilegale de material lemnos, depistate de politistii suceveni. O autoutilitara a fost confiscata. Sambata dimineata, o patrula din cadrul Politiei municipiului Suceava a oprit pentru control pe DJ 209C, la intrarea in comuna Moara, autoutilitara condusa de un barbat de 40 de ani, din comuna Ciprian Porumbescu, care transporta cherestea de esenta rasinoase. In urma verificarilor, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu detine documente legale de provenienta si transport a materialului lemnos. Soferul a declarat ca materialul lemnos l-a achizitionat de la un barbat din comuna Berchisesti si intentiona sa-l comercializeze pe raza comunei Moara. S-a solicitat sprijinul specialistilor silvici, care, in urma inventarierii au stabilit faptul ca, barbatul transporta ilegal cantitatea de 2,33 m.c. cherestea de esenta rasinoase. Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional, materialul lemnos in valoare de 1.254 lei fara TVA, a fost confiscat si predat in custodie Ocolului Silvic Patrauti, iar autoutilitara in valoare de circa 1.000 de euro a fost indisponibilizata. Sambata dupa-amiaza, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a oprit pentru control pe DJ 209K, din comuna Volovat, autoutilitara condusa de un barbat de 37 de ani, din municipiul Radauti, care transporta material lemnos. In urma verificarilor, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu detine documente legale de provenienta si transport a materialului lemnos, motiv pentru care, s-a solicitat sprijinul specialistilor silvici, care, in urma inventarierii, au stabilit faptul ca, acesta transporta ilegal cantitatea de 1,90 m.c. lemn de foc de esenta fag. Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010, iar materialul lemnos in valoare de circa 218 lei, a fost confiscat si predat in custodie Ocolului Silvic Marginea . Dupa aproximativ o ora, in timp ce patrula pe DN 17A, in comuna Marginea, patrula de politie rurala a oprit pentru control autoutilitara condusa de un localnic de 42 de ani, care transporta 1,5 m.c. lemn de foc de esenta rasinoase, fara documente legale. Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010, iar materialul lemnos in valoare de circa 120 lei, a fost confiscat si predat in custodie personalului silvic.