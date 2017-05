Transporturi ilegale de material lemnos depistate de politistii suceveni.Joi, ora 18.30, un echipaj din cadrul Politiei municipiului Suceava, a oprit pentru control pe B-dul 1 Decembrie 1918, din localitate, autoutilitara incarcata cu material lemnos condusa de un barbat de 50 de ani din comuna Rasca si in care se afla ca pasager, proprietarul autovehiculului, un barbat de 42 de ani, din aceeasi localitate. In urma verificarii documentelor, politistii si specialistii Ocolului Silvic Patrauti, prezenti la fata locului au constatat neconcordante privind cantitatea de material lemnos transportata si cea mentionata in documente, motiv pentru care, s-a procedat la inventariere, ocazie cu care, lucratorii silvici au stabilit faptul ca, barbatul transporta 11,28 m.c. material lemnos si nu 8,00 m.c. justificata prin avizul de insotire prezentat la control. In cauza s-a dispus confiscarea diferentei de material lemnos, respectiv 3,28 m.c. lemn de foc ce a fost predata in custodie Ocolului Silvic Patrauti, iar proprietarul mijlocului de transport si a materialului lemnos, a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 4.500 lei, pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010, modificata. Tot joi, un echipaj de politie din cadrul Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava, a oprit pentru control pe DN 2, pe raza localitatii Cumparatura din comuna Bosanci, autoutilitara condusa de un barbat de 46 de ani, din comuna Slatina, care transporta material lemnos. In urma verificarilor, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu detine documente de insotire a materialul lemnos, motiv pentru care, s-a solicitat sprijinul specialistilor Ocolului Silvic Patrauti, care, in urma inventarierii, au stabilit faptul ca, barbatul transporta ilegal 3,70 m.c. cherestea de esenta rasinoase. In cauza s-a dispus confiscarea materialului lemnos, in valoare de circa 2.000 lei, ce a fost predat in custodie Ocolului Silvic Patrauti, indisponibilizarea autoutilitarei si sanctionarea conducatorului auto pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010, modificata.