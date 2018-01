Traseul spre statia meteo Retitis din Calimani inchis din cauza pericolului de avalansa

Traseul de acces spre statia meteorologica Retitis dinspre exploatarea miniera Calimani, marcat cu triunghi albastru, a fost inchis pentru perioada urmatoare din cauza riscului ridicat de avalansa. Anuntul a fost facut, luni, de seful Serviciului Salvamont Vatra Dornei, Petru Ariciuc. Potrivit acestuia, stratul de zapada depus in ultima perioada peste stratul vechi(stabil si foarte inghetat), este foarte instabil putand aluneca si fara o incarcare suplimentara din partea turistilor.

Alte trasee din zone cu potential pericol de avalansa sunt: in Masivul Calimani - traseul marcat cu punct rosu(traseul Maria Teresia) ce face legatura intre Poiana Izvoarelor si Saua Negoiu, zona de intersectie a traseelor marcate cu cruce rosie (dinspre Gura Haitii) si punct rosu din Poiana Izvoarelor. "O avalansa de mari dimensiuni poate ajunge si pana in aceasta poiana", a precizat Petru Ariciuc. In Masivul Suhard: versantii nordic si estic ai vf Ousoru(culoarele existente pe care s-au mai produs avalanse). La baza lor sunt traseele marcate cu cruce rosie si banda albastra. In Masivul Giumalua - traseul marcat cu cruce rosie ce face legatura intre cabana Giumalau si masivul Rarau(curba de nivel de pe versantul estic).