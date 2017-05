Trei adolescenti din Scheia au fost retinuti dupa ce au fost prinsi la furat FOTO

In cauza s-a dispus retinerea pentru 24 de ore, a celor trei adolescenti de 16 ani, sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, ce au fost incarcerati in arestul I.P.J. Suceava, urmand sa fie prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava pentru stabilirea masurilor legale ce se impun.

Trei adolescenti din Scheia au fost retinuti dupa ce au fost prinsi la furat. Sambata, ora 15.30, Politia comunala Scheia a fost sesizata despre faptul ca, persoane necunoscute sustrag bunuri dintr-o hala dezafectata, amplasata in spatele unei societati comerciale din localitate si a carei administrator este plecat in strainatate. Patrula deplasata la fata locului, a identificat un atelaj hipo in care se aflau mai multe bunuri si patru persoane, care, la vederea echipajului au plecat si au aruncat bunurile sustrase pe drum, iar unul dintre autori, a sarit din atelaj si a fugit pe un camp. In cauza s-a procedat la urmarirea autorilor, fiind solicitat si sprijinul unui alt echipaj de jandarmi. Au fost constituite doua echipe de cautare si acoperire a zonei, fiind interceptat si incatusat unul dintre autori, respectiv un adolescent de 16 ani, din comuna Scheia. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, sambata, in jurul orei 15.30, baiatul de 16 ani retinut, alaturi de alti doi adolescenti, tot de 16 ani si unul de 13 ani, toti din comuna Scheia au patruns prin efractie in hala dezafectata si au sustras diverse piese si jante auto, calorifere din fonta, precum si bunuri de uz casnic, prejudiciul fiind de circa 6.000 lei. Bunurile sustrase si abandonate de faptuitori in timp ce erau urmariti au fost recuperate in totalitate. Ceilalti adolescenti au fost depistati ulterior de politisti, acestia recunoscand fapta comisa. In cauza s-a dispus retinerea pentru 24 de ore, a celor trei adolescenti de 16 ani, sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, ce au fost incarcerati in arestul I.P.J. Suceava, urmand sa fie prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava pentru stabilirea masurilor legale ce se impun.