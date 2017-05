Trei autoturisme avariate dupa ce un tanar a iesit dintr-o parcare, cu spatele, fara sa se asigure, la Putna

Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,08 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru tanarul de 18 ani si de 0,59 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru barbatul de 36 de ani, dupa care, la spital, li s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Trei autoturisme au fost avariate dupa ce un tanar a iesit dintr-o parcare, cu spatele, fara sa se asigure. Marti, in jurul orei 19.30, in timp ce manevra cu spatele autoturismul pentru a iesi din parcarea situata in fata unui restaurant din Putna, un localnic de 18 ani nu s-a asigurat corespunzator si a patruns pe drumul comunal "Bodarlau", fiind tamponat de autoturismul condus regulamentar de un barbat de 36 de ani din comuna Marginea. In urma impactului, autoturismul condus de barbatul de 36 de ani a fost proiectat intr-un alt autoturism parcat in vecinatatea restaurantului. Din accident nu au rezultat victime, ci doar avarierea celor trei autoturisme. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,08 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru tanarul de 18 ani si de 0,59 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru barbatul de 36 de ani, dupa care, la spital, li s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, barbatul de 36 de ani fiind cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".