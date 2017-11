Trei autoturisme, implicate intr-un accident, luni seara, in jurul orei 19.00, la iesire din municipiul Suceava spre Botosani. In urma impactului una dintre masini s-a rasturnat intr-un sant. In accident au fost implicate cinci persoane. Acestea nu au fost ranite, refuzand transportul la spital. Circulatia in zona a fost blocata pe ambele sensuri mai bine de o ora.