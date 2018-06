Trei autoturisme pline cu tigari, oprite la P.T.F. Siret FOTO

Tigarile au fost confiscate si cei trei conducatori auto amendati.

Trei autoturisme pline cu tigari, oprite la P.T.F. Siret. Joi, incepand cu ora 23.00, s-au prezentat in P.T.F. Siret, pe sensul de intrare in tara, trei cetateni romani, doi barbati si o femeie, cu varste cuprinse intre 27 si 59 de ani. Primul cetatean s-a prezentat, pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, la volanul unui autoturism marca Citroen. In baza unei analize de risc, politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit asupra masinii si bagajelor. Astfel, a fost descoperita ascunsa si nedeclarata, in vederea sustragerii de la controlul vamal, in husele scaunelor si sub mocheta podului pedalier cantitatea de 1.180 pachete de tigari, marca Rothmans, de provenienta ucraineana. Tigarile in valoare de 1.170 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar soferul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 8.000 lei.Al doilea cetatean roman s-a prezentat la volanul unui autoturism marca Volkswagen. In urma unui control, politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali, au descoperit ascunse in semiaripi si in portierele din spate ale masinii, cantitatea de 1.000 pachete tigari. Intreaga cantitate de tigari a fost ridicata in vederea confiscarii, iar conducatorul auto sanctionat contraventional de catre autoritatea vamala cu amenda in valoare de 6.000 lei.Al treilea autoturism descoperit cu tigari era tot marca Volkswagen si era condus de catre o femeie. La controlul masinii, au fost descoperite ascunse si nedeclarate, in vederea sustragerii de la controlul vamal, sub mocheta scaunelor din fata, precum si in spatarul acestora, 670 pachete tigari de provenienta ucraineana. Tigarile in valoare de 1000 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar femeia sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 5.000 lei.