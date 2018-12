Trei autovehicule avariate si patru persoane ranite dupa ce un sofer a fortat o depasire VIDEO

Patru raniti, in zona Bradet din municipiul, dupa ce un sofer a intrat aiurea intr-o depasire. Trei vehicule au fost avariate in accident. Samabata supa amiaza, Magopat Florin Mihaita, de 20 ani, din comuna Marginea, care se afla la volan, avand directia de deplasare Suceava spre Ipotesti, dupa ce a trecut de restaurantul Bradet, s-a angajat in depasirea unui autoturism marca Renault care circula in fata sa si era condus de un barbat de 40 de ani, din orasul Dolhasca. Masina tanarului de 20 de ani a intrat in coliziune cu autoutilitara marca Fiat Ducato, care circula din sens opus si era condusa un sucevean de 46 de ani. In urma impactului, autoturismul marca Mercedes a fost proiectat in autoturismul marca Renault. Din accident a rezultat vatamarea corporala usoara a lui Magopat Florin Mihaita, a unui pasager din acelasi autoturism, a unui tanar de 22 de ani din Radauti dar si a soferului autoutilitarei ajunse in sant. Ranitii au fost transportati la Spitalul Judetean Suceava iar medici spun ca starea lor nu este grava. Cei trei conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, si li s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.