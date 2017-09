Trei autovehicule implicate intr-un accident, intre Patrauti si Darmanesti FOTO VIDEO

In urma accidentului trei persoane au fost ranite.

Accident rutier vineri, in jurul orei 12.00, pe E85, intre Patrauti si Darmanesti. Un barbat de 43 ani, judetul Neamt, conducea ansamblul rutier format din autoutilitara marca Man, si semiremorca marca Feldbinder, avand directia de deplasare dinspre municipiul Suceava catre localitatea Patrauti. La un moment dat a intrat in coliziune fata-spate cu autoutilitara marca Volkswagen Caddy condusa un barbat de 51 de ani din municipiul Suceava. In urma impactului autoutilitara a fost proiectata in autoturismul marca Volkswagen Sharan, care circula din sens opus, respectiv dinspre localitatea Patrauti catre municipiul Suceava, condus de un barbat de 42 de ani, din comuna Udesti. Potrivit politistilor in momentul coliziunii, conducatorul auto de 51 de ani(autoutilitarei VW Caddy) se afla oprit pe sensul de municipiul Suceava catre localitatea Patrauti, pentru efectuarea virajului stanga catre un drum lateral neamenajat, desi in acea zona marcajul rutier longitudinal continuu ii interzicea aceasta manevra. In urma impactului foarte puternic a rezultat vatamarea corporala a trei persoane, acestea fiind transportate la Spitalulul Judetean Suceava pentru a primi ingrijiri medicale. In urma accidentului au fost raniti soferul de 51 de ani, un barbat de 34 de ani, pasager in autoutilitara VW Caddy si o femeie de 37 de ani din comuna Udesti, pasagera in autoturismul VW Sharan. Soferii au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.