Trei cetateni asiatici prinsi de politistii de frontiera de la Siret in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera FOTO

In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de trecere ilegala a frontierei de stat, iar conform acordului de readmisie dintre Comunitatea Europeana si Ucraina, migrantii au fost predati autoritatilor de frontiera ucrainene, in vederea continuarii cercetarilor si dispunerii masurilor legale ce se impun.

Trei cetateni asiatici prinsi de politistii de frontiera de la Siret in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera. Acestia doreau sa-si gaseasca un loc de munca in Romania. Duminica, in jurul orei 03.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Siret - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au observat, cu ajutorul aparaturii de supraveghere pe timp de noapte, trei persoane care se deplasau pe jos, dinspre frontiera de stat catre interiorul tarii, pe directia localitatii Vascauti, la aproximativ 400 metri fata de linia de frontiera. Imediat, un echipaj mobil s-a deplasat in zona si a constatat ca este vorba despre trei barbati, cetateni straini, care nu aveau asupra lor documente de identitate, motiv pentru care au fost condusi la sediul sectorului, pentru cercetari. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca persoanele sunt cetateni din Uzbekistan, Turkistan si Republica Kargazstan, cu varste cuprinse intre 20 si 27 de ani, care au declarat ca intentionau sa treaca ilegal frontiera in Romania pentru a-si gasi un loc de munca. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de trecere ilegala a frontierei de stat, iar conform acordului de readmisie dintre Comunitatea Europeana si Ucraina, migrantii au fost predati autoritatilor de frontiera ucrainene, in vederea continuarii cercetarilor si dispunerii masurilor legale ce se impun.