Trei cetateni indieni au fost depistati la Lupcina dupa ce au intrat ilegal in tara FOTO

Politistii de frontiera au depistat pe drumul Lupcina-Nisipitu, miercuri, in jurul orei 09.00, trei persoane de origine afro-asiatica, care se deplasau pe jos, dinspre frontiera de stat catre interiorul tarii. Persoanele in cauza nu vorbeau limba romana si nu aveau asupra lor documente de identitate, fapt pentru care au fost duse la sediul sectorului P.F., pentru cercetari.In urma verificarilor efectuate, politistii de frontiera au stabilit ca cei in cauza sunt cetateni indieni, cu varste cuprinse intre 23 si 25 de ani, acestia au trecut ilegal frontiera in România cu scopul de a ajunge intr-un stat din Spatiul Schengen.In cauza, se efectueaza cercetari sub aspectul savârsirii infractiunii de trecere frauduloasa a frontierei de stat, iar in continuare se fac cercetari in vederea dispunerii masurilor legale ce se impun.