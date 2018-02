Trei garaje si un autoturism cuprinse de un incendiu la Campulung Moldovenesc

Cauza probabila de izbucnire a flacarilor a fost un foc deschis in spatii inchise, iar imprejurarea in care s-a produs aprinderea este in curs de stabilire.

Trei garaje si un autoturism cuprinse de un incendiu, duminica la orele amiezii, in municipiul Campulung Moldovenesc. Pompierii Detasamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc au intervenit cu doua autospeciale pentru localizarea si lichidarea incendiului. La sosirea echipajelor, ardeau doua garaje si exista pericolul de propagare a flacarilor si la constructiile invecinate. Din fericire, nu s-au inregistrat victime. Au ars cele doua garaje, construite din lemn, cu invelitoare din tabla, pe o suprafata de aproximativ 100 de metri patrati. Au mai ars bunuri materiale depozitate in interior si, un autoturism, care anterior a mai fost afectat de un incendiu. S-au degradat unelte pentru reparatii auto, elemente de caroserie(o portiera si un motor), o butelie de aragaz si alte bunuri. Flacarile au afectat si un garaj din vecinatate, la care au ars bunuri din interior, si acoperisul pe 40 de metri patrati si un perete din lemn pe 20 de metri patrati. Cauza probabila de izbucnire a flacarilor a fost un foc deschis in spatii inchise, iar imprejurarea in care s-a produs aprinderea este in curs de stabilire. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ trei ore.