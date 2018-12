Trei indivizi au fost prinsi de politisti in timp ce taiau arbori ilegal, la Rasca

Trei barbati au fost prinsi de politisti in timp ce taiau arbori ilegal. Miercuri, in jurul orei 12.30, o patrula din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Vadu Moldovei a identificat pe raza comunei Rasca, trei barbati, unul de 39 de ani din municipiul Falticeni, unul de 38 de ani din orasul Dolhasca si ultimul de 40 de ani, din comuna Rasca, care au taiat fara drept, 12 arbori din speciile salcie si arin, situati pe malul paraului Slatioara.

In urma cercetarilor efectuate la fata locului împreuna cu specialistii Garzii Forestiere Suceava, politistii au stabilit faptul ca cei trei barbati au taiat ilegal, cantitatea de 8,479 m.c. de lemn, in valoare de 2.253 lei.

Materialul lemnos provenit de la cele 12 cioate, a fost identificat la fata locului, fiind predat in custodie unui reprezentant al Primariei Rasca, terenul de pe care s-a efectuat taierea apartinand domeniului public.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de "taierea fara drept, de arbori, puieti sau lastari din fondul forestier national ÅŸi din vegetatia forestiera din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate".