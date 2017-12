Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, ce va fi solutionat procedural.

Trei indivizi au furat 2500 de euro si 350 de lei din locuinta unui barbat din Siret si i-au cheltuit la jocuri de noroc. Politia Orasului Siret a fost sesizata de un localnic de 36 de ani, despre faptul ca persoane necunoscute i-au sustras o suma de bani din locuinta. Din primele cercetari, politistii au stabilit ca, profitand de lipsa unui sistem de alarmare sau siguranta si de faptul ca imobilul nu era locuit, victima fiind plecata din localitate, in perioada 26 – 27 decembrie persoane necunoscute au patruns prin efractie in interior si au sustras o suma de bani in lei si valuta, prejudiciul fiind de circa 12.000 lei(2500 euro, 240 zloti, 300 hrivne si 350 lei). In urma verificarilor, politistii au reusit identificarea autorilor furtului ca fiind un barbat de 38 de ani, un tanar de 21 de ani si un minor de 14 ani, toti din orasul Siret. Acestia au cheltuit o parte din banii sustrasi achizitionandu-si telefoane mobile si jucand la jocuri de noroc. De la autorii furtului s-a recuperat circa 3.600 lei(650 euro, 240 zloti, 30 hvrine si 550 lei). Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, ce va fi solutionat procedural.