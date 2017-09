Trei indivizi din Hantesti au fost prinsi in flagrant la furat de lemne

Cei trei barbati au fost sanctionati.

Trei indivizi au fost prinsi in flagrant la furat de lemne. Marti, ora 13.30, Postul de politie Hantesti a fost sesizat de reprezentantul Ocolului Silvic Adancata, despre faptul ca, in padurea de pe raza comunei, mai multe persoane taie in mod ilegal material lemnos. La fata locului s-au deplasat echipaje de politie, jandarmi si specialisti silvici care l-au identificat la o distanta de aproximativ 400 de metri fata de drumul comunal neclasificat ce face accesul catre zona numita "Halangescu", pe un localnic de 34 de ani care transporta cu un atelaj hipo, material lemnos, fara documente de provenienta. Ulterior, in interiorul padurii, la o distanta de aproximativ 600 metri fata de drumul comunal, au fost identificati alti doi localnici de 39 si 43 de ani care aveau asupra lor doua drujbe, taiau copacii si ii sectionau pentru a putea fi incarcati si transportati cu atelajul hipo, acestia declarand faptul ca au fost trimisi de proprietarul padurii, fara sa cunoasca daca acesta detine sau nu autorizatie de exploatare. Cei trei barbati au fost sanctionati de politisti si jandarmi pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010, iar materialul lemnos in cantitate de 4,96 m.c. si valoare de 1.650 lei, a fost confiscat si predat in custodie Ocolului Silvic Adancata.