Trei indivizi retinuti pentru 24 de ore dupa ce au vandalizat masina si casa unei familii din Scheia

Trei indivizi au fost retinuti pentru 24 de ore dupa ce au vandalizat masina si casa unei familii din Scheia. Astfel, in data de 6 martie, in jurul orei 13.00, cadrele Politiei Comunale Scheia, au fost sesizate de Catalin Mandache, de 42 ani, din comuna Scheia, cu privire la faptul ca, membrii familiei Bozomala i-au intrat in curtea locuintei si i-au distrus geamurile si autoturismul stationat in fata portii. Barbatul le-a povestit politistilor ca in timp ce conducea autoturismul VW Transporter, pe strada Aeroportului, din localitate, spre locuinta sa, s-a intalnit cu Marian Bozomala Marian si alti doi frati de-ai lui. Cand a ajuns in apropierea lor, Marian Bozomala s-a facut ca loveste cu sapa in laterala stanga a autoturismului, iar Catalin Mandache a accelerat pentru a evita lovitura, continuandu-si drumul spre casa. Dupa aproximativ 8-10 minute, in timp ce barbatul se afla in locuinta, a auzit strigate si injuraturi la poarta. Imediat dupa aceea i-a vazut pe Cornel-Iulian Bozomala, de 16 ani si Marian-Simion Bozomala , de 23 ani, localnici, care au sarit gardul in curtea locuintei sale, primul avand in mana o bata. Cei doi frati au spart doua geamuri de la fereastra living-ului aruncand cu pietre, apoi au iesit in strada unde, impreuna cu ceilalti doi frati, Simi-Nicolae Bozomala, de 20 ani si Ilie-Robert Bozomala, de 21 ani, au lovit cu obiecte contondente autoturismul VW Transporter, provocand distrugerea parbrizului, geamului luneta, geamurilor laterale si de la portiere. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii unei infractiuni de "violare de domiciliu", doua infractiuni de "distrugere" si o infractiune de "tulburarea ordinii si linistii publice". Miercuri, 15 martie, in continuarea cercetarilor Marian-Simon Bozomala, Ilie-Robert Bozomala si Simi-Nicolae Bozomala au fost retinuti pentru o perioada de 24 ore. Suspectii au fost incarcerati in arestul I.P.J. Suceava.