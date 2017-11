Un conducator auto avea o alcoolemie de 0,74 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Trei indivizi s-au ales cu dosare penale dupa ce au fost depistati in trafic bauti sau fara permise de conducere. Luni dimineata, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei a oprit pentru control pe DJ 174 D, din comuna Dorna Candrenilor, mopedul inregistrat condus de un tanar de 19 ani, din comuna Preutesti. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Luni, in jurul orei 12.30, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Falticeni, a oprit pentru control pe strada Sucevei din localitate, autoturismul condus de un localnic de 27 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca barbatul are permisul de conducere retinut pentru infractiuni la regimul rutier. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,19 mg/l alcool pur in aerul expirat. Tot luni, in jurul orei 14.00, o patrula din cadrul Politiei orasului Solca a oprit pentru control, pe strada Tomsa Voda din localitate, autoturismul condus de un barbat de 47 de ani din comuna Scheia. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,74 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Cei trei indivizi s-au ales cu dosare penale.