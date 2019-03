Trei masini avariate intr-un carambol la Bosanci, dupa ce un sofer si o soferita s-au urcat bauti la volan

Trei masini avariate intr-un carambol, dupa ce un barbat si o femeie s-au urcat bauti la volan. Marti, in jurul orei 16.00, in timpul executarii serviciului, o patrula din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Ipotesti a constatat faptul ca, pe DJ 208A din comuna Bosanci, s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, in care au fost implicate trei autoturisme, din care unul parcat in zona. Politistii deplasasti la fata locului au identificat autoturismele implicate in tamponare si pe conducatorii auto, un barbat de 66 de ani din municipiul Suceava si o femeie de 48 de ani din comuna Udesti. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,45 mg/l alcool pur in aerul expirat in cazul barbatului si de 0,54 mg/l alcool pur in aerul expirat in cazul femeii. In cauza s-au intocmit doua dosare penale, fiecare conducator auto fiind cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.