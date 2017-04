Trei militari sunt cercetati pentru trafic de influenta si cumparare de influenta

Procurorii militari din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Militar Iasi au dispus, marti, punerea in miscare si retinerea inculpatilor militari cap. Pandelea Florin, pentru trafic de influenta(3 acte materiale), plt. Mihaiu Constantin, pentru doua infractiuni de trafic de influenta, s.g.p. Vizitiu Iulian Valerica, pentru cumparare de influenta, precum si a inculpatului Vizitiu Valerica, pentru complicitate si instigare la cumparare de influenta. Miercuri, inculpatii au fost prezentati cu propunere de arestare preventiva judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Suceava, care a dispus masura arestului la domiciliu fata de inculpatul Pandelea Florin si masura controlului judiciar fata de ceilalti trei inculpati. Potrivit anchetatorilor in intervalul martie - aprilie 2016, inculpatul militar Pandelea Florin a pretins de la denuntatorul T.R.N. suma de 1.000 de euro si primit 2.230 lei(echivalentul a 500 de euro) in contul cardului de salariu pentru a efectua interventii in vederea incadrarii unei persoane ca militar profesionist la o unitate de politie militara de pe raza judetelor Bistrita sau Suceava. Ulterior, inculpatul a pretins si primit de la aceeasi persoana si suma de 400 lei pentru interventii vizand facilitarea vizitei medicale efectuate la Spitalul Militar Iasi in luna aprilie 2016. In septembrie 2016, Pandelea Florin a pretins de la inculpatul Vizitiu Iulian Valerica bani si foloase materiale pentru a interveni in timpul procedurilor de inscriere si evaluare "in vederea incadrarii acestuia ca militar profesionist", mai spun procurorii.De asemenea, Vizitiu Iulian Valerica a oferit bani, in decembrie 2016, si inculpatului Mihaiu Constantin(subofiter) pentru a interveni in vederea incadrarii sale ca soldat gradat profesionist si, ulterior, pentru obtinerea unei repartitii, conform optiunilor facute la inscriere, ceea ce subofiterul a acceptat, "implicandu-se in efectuarea acestor interventii".

Procurorii mai arata ca tatal lui Vizitiu Iulian Valerica, Vizitiu Valerica, "luand cunostinta in cursul lunii septembrie 2016 de banii pretinsi de Pandelea Florin pentru a-si trafica influenta, a facut o contraoferta conditionata de implicarea unei rude a unui militar, care a fost prezentata de Vizitiu Iulian Valerica militarului Pandelea Florin".Vizitiu Valerica "l-a consiliat" pe fiul sau cum sa procedeze ca sa ii dea banii lui Pandelea Florin si l-a determinat sa ii ofere inculpatului Mihaiu Constantin o suma de bani ca sa intervina pentru obtinerea unei repartitii corespunzatoare, potrivit anchetatorilor.

In acest caz, marti, in baza incheierii judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Suceava, sub coordonarea a trei procurori militari din cadrul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Iasi, au fost facute cinci perchezitii domiciliare pe raza judetului Suceava de catre lucratori din cadrul DGA, SJA Suceava, cu sprijinul jandarmilor din cadrul UJ Suceava.Cercetarile continua in cauza pentru lamurirea tuturor imprejurarilor de fapt si in vederea stabilirii raspunderii judiciare.