Trei oferte la licitatia organizata de Primaria Suceava pentru extinderea gazului metan in Burdujeni Sat VIDEO

Investitia a fost estimata la aproximativ 3,5 milioane de lei, fara TVA.

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat ca au fost inregistrate trei oferte la licitatia pentru extinderea retelei de gaz metan in Burdujeni Sat. Potrivit edilului ofertele au fost depuse de societatea Costerm Piatra Neamt, asocierea Test Prima Suceava-Gazmir Iasi si asocierea Total Tuby Bucuresti si Verta Tel Bucuresti. Ion lungu isi doreste sa nu fie contestatii si sa fie desemnat cat mai repede un castigator." Sper ca in acest an sa aducem gaz metan in Burdujeni Sat. Prima strada pe care va fi pus gazul este Lev Tolstoi, pe care noi o asfaltam. Am dat ordin de suspendare a lucrarii. Nu are rost sa asfaltam si in primavara s-o spargem sa punem gaz metan", a declarat edilul.