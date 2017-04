Trei perchezitii in cazul doctoritei suspectate ca si-a injectat copiii cu morfina. Patru persoane la audieri VIDEO

Politisti BCCO si procurori DIICOT au descins in aceasta dimineata in 3 locatii, in cazul doctoritei Lorena Birleanu,sefa Centrului Medical al IPJ Suceava. Aceasta este suspectata ca le-ar fi injectat celor doi copii minori, de 4 si 15 ani, substante interzise precum morfina.De altfel,in urma analizelor de laborator s-a depistat in sangele celor doi copii urme de substante interzise. Procurorii au ridicat retete, acte dar si un computer. La sediul DIICOT Suceava vor fi aduse pentru audieri 4 persoane, printre care si doctorita. Conform procurorilor, la data de 14.03 2017, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Judetului Suceava, a formulat catre DIICOT Suceava o sesizarea cu privire la suspiciunea ca unor doi minori, in virsta de 4 si respectiv 15 ani, le-au fost administrate substante din categoria stupefiantelor de catre o persoana care a avut acces direct, prin prisma atributiunilor de serviciu, la retete medicale prin care se prescriu droguri in scop terapeutic si ca si-ar fi administrat sustante stupefiante sau psihotrope, in lipsa unor recomandari medicale.Prin ordonantele din data de 18.03.2017, procurorii DIICOT-Serviciul Teritorial Suceava au dispus prelevarea de probe biologice de la cei doi minori iar in urma analizei probelor de urina prin teste immunoassay, s-a evidentiat un rezultat pozitiv pentru opiacee si benzodiazepine.Un rezultat pozitiv pentru benzodiazepine presupune prezenta unuia sau mai multor substante cum ar fi: Oxazepam, Alprazolam, Diazepam, Bromazepam, Clonazepam, Nitrazepam, Clorazepate etc. In cazul opiaceelor, rezultatul presupune prezenta uneia sau mai multor substante din aceasta clasa: morfina, codeina, ethyl morfina, hydrocodone, hydromorphone, norcodeina, oxycodone, 6-monoactehyl-morphine, etc.Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.In timp ce politistii si procurorii fac cercetari in acest caz, cei care o cunosc pe doctorita Birleanu sunt socati de suspiciunile anchetatorilor si spun ca ei nu cred ca femeia ar putea face rau copiilor sai.