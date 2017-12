Trei persoane au ajuns la spital, una in stare foarte grava, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit intr-un stalp, la Dumbraveni

Accident grav rutier in prima zi de Craciun, in jurul orei 05.00, pe raza localitatii Dumbraveni. Trei persoane au ajuns la spital, una in stare foarte grava, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent intr-un stalp. La fata locului au intervenit Detasamentul de pompieri Suceava cu o autospeciala pentru descarcerare si doua module SMURD si un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava. In urma accidentului au rezultate trei victime. Una dintre ele a ramas incarcerata si a fost scoasa de pompieri dintre fiarele masinii. Aceasta era inconstienta. Toate cele trei persoane au fost transportate la Spitalul Judetean Suceava.