Trei persoane au fost ranite dupa o coliziune in care au fost implicate trei autovehicule, la Stroiesti FOTO

Trei persoane au fost ranite dupa o coliziune intre trei autovehicule. Accidentul a avut loc luni seara pe raza localitatii Stroiesti.

Un tanar de 25 de ani, din comuna Stroiesti, in timp ce conducea autovehiculul marca BMW, la intersectia dintre DN17 cu DJ209 D, avand directia de deplasare dinspre municipiul Suceava spre localitatea Ilisesti, in interiorul localitatii Stroiesti, a efectuat un viraj la stanga pe D.J. 209D fara sa acorde prioritate de trecere si a fost acrosat de o autoutilitara marca VW Caddy, condusa de un tanar de 22 ani, din comuna Dolhesti.

In urma impactului autovehicul marca BMW a fost proiectat in autovehiculul marca VW Polo condus pe DJ 209D, dinspre centrul comunei Stroiesti spre DN17, de catre un barbat de 46 ani, din comuna Todiresti.

Din accident a rezultat vatamarea corporala usoara a tanarului de 25 de ani si a unui adolescent de 14 ani, din comuna Stroiesti, pasager pe locul din dreapta fata in autoturismul BMW. Ulterior la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalul Spitalul Judetean Suceava, conducatorul autoutilitarei a solicitat ingrijiri medicale, constatandu-se ca a suferit leziuni usoare.

Soferii au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Ulterior, la spital, celor trei li s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.