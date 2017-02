Trei persoane, plasate sub control judiciar pentru contrabanda cu tigari si spalare de bani VIDEO

Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Mures si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane au efectuat 17 perchezitii domiciliare, dintre care 15 pe raza judetului Mures si doua pe raza judetului Suceava.

Politistii din Mures si ai Directiei Operatiuni Speciale au ridicat aproape 90.000 de tigarete de contrabanda, peste 60.000 de lei si aproape 12.000 de euro, in urma a 17 perchezitii efectuate pe raza judetelor Mures si Suceava. In data de 11 februarie, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Mures si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane au efectuat 17 perchezitii domiciliare, dintre care 15 pe raza judetului Mures si doua pe raza judetului Suceava, la persoane banuite de contrabanda cu tigarete. Din cercetari a reiesit ca administratorul unei societati comerciale din judetul Mures, care desfasoara activitati economice pe raza judetului Suceava, ar fi dezvoltat o retea de comercializare ilegala de tigarete de contrabanda. Produsele accizabile, provenite din Ucraina si din Republica Moldova, ar fi fost achizitionate din localitati de frontiera, prin intermediul angajatilor care se deplasau la punctele de lucru de pe raza judetului Suceava, iar ulterior ar fi fost comercializate pe raza judetului Mures. In aceeasi cauza, in data de 11 februarie, politistii au depistat in trafic un autovehicul despre care existau indicii ca transporta tigari de contrabanda, incarcate pe raza judetului Suceava. In urma controlului, in vehicul au fost descoperite 8.800 de tigarete fara documente justificative, care au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor. In urma perchezitiilor efectuate si a actiunii de oprire in trafic au fost identificate si ridicate in vederea confiscarii 80.000 de tigarete provenite din contrabanda, 61.877 de lei si 12.000 de euro. Sase persoane au fost conduse la audieri, iar trei dintre acestea sau fost retinute, sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si spalarea banilor. Ulterior, s-a dispus continuarea cercetarilor fata de cei trei, sub control judiciar. La activitati au participat si politisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene Suceava si Bistrita-Nasaud, precum si jandarmi. Cercetarile sunt continuate in cauza, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures.