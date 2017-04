Trei persoane ranite si trei autovehicule avariate in urma unui accident rutier, la Darmanesti VIDEO

Accidentul a fost provocat de un sofer de 21 de ani care nu a pastrat distanta regulamentara in mers.

Trei persoane ranite in urma unui accident rutier. Joi, in jurul orei 14.30, un tanar de 21 de ani, din orasul Vicovu de Sus, in timp ce conducea autoturismul VW Sharan, pe DN 2, avand directia de mers dinspre Suceava spre Radauti, ajungand in localitatea Darmanesti, nu a pastrat o distanta suficienta fata de vehiculele din fata si a intrat in coliziune fata-spate cu autoturismul BMW, condus de un barbat, de 33 ani, din comuna Darmanesti, care a redus viteza pentru a vira la stanga pe un drum comunal. In urma coliziunii, autoturismul BMW a fost proiectat pe sensul opus unde a acrosat autoutilitara Toyota Hilux, condusa de un barbat de 40 ani, din comuna Dumbraveni, care se deplasa regulamentar. In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala a trei persoane. Astfel a fost ranit soferul de 21 de ani. Tanarul a fost diagnosticat cu "contuzie coloana cervicala". De asemenea, au mai fost raniti un pasager din autoturismul Volkswagen Sharan, diagnosticat cu "traumatism cranio - cerebral, contuzie toraco-abdominala, traumatism dorsal, traumatism genunchi stang" precum si o femeie care se afla in autoturismul BMW. Femeia a fost diagnosticata cu "contuzie coloana cervicala, contuzie umar stang". Conducatorii auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative in ambele cazuri si le-au fost recoltate probe de sange in vederea determinarii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "vatamare din culpa".