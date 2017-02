Trei persoane retinute pentru contrabanda de tigari, la Pojorata FOTO

In cauza s-a dispus retinerea pentru 24 de ore a celor trei persoane, care au fost introduse in arestul I.P.J. Suceava, urmand ca, vineri sa se stabileasca cu exactitate, dupa consultarea probelor din dosar, masurile preventive ce urmeaza a fi propuse instantei.

Trei persoane retinute pentru contrabanda de tigari. Joi, in jurul orei 10.00, politistii din cadrul Sectiei 11 Politie Rurala Pojorata au oprit pentru control pe raza comunei Pojorata, in zona unei statii peco, autoutilitara condusa de un barbat de 29 de ani, din municipiul Oradea, judetul Bihor si au constatat ca cel in cauza transporta pachete cu tigari de provenienta Ucraina. In autovehicul se mai aflau parintii soferului, respectiv un barbat de 55 de ani si o femeie de 53 de ani, din aceeasi localitate.In spatiul de depozitare al autovehiculului, in partea din spatele a scaunelor pentru pasageri, intr-un loc anume amenajat, a fost identificata o cantitate cu tigari de contrabanda, ambalata in colete din carton fara banderole de accizare. In urma inventarierii s-a stabilit ca barbatul transporta 8.498 pachete tigari. Prejudiciul cauzat fiind de 93.835 lei, conform adresei Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi. Politistii au intocit in cauza dosar penal pentru comiterea infractiunii de "contrabanda" si s-a dispus confiscarea cantitatii de 8498 pachete de tigari si indisponibilizarea autoturismului, in valoare de aproximativ 11.000 lei. In cauza s-a dispus retinerea pentru 24 de ore a celor trei persoane, care au fost introduse in arestul I.P.J. Suceava, urmand ca, vineri sa se stabileasca cu exactitate, dupa consultarea probelor din dosar, masurile preventive ce urmeaza a fi propuse instantei. "Astfel de actiuni vor continua si in perioada urmatoare, politistii actionand atat in vederea identificarii celor cu preocupari infractionale pe linia introducerii in tara a tigarilor de contrabanda cat si a celor care transporta, depoziteaza sau comercializeaza astfel de produse", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.