Trei raniti dupa ce un cap de tir scapat de sub control a intrat in 4 masini pe bulevard VIDEO

ATENTIE IMAGINI CARE VA POT AFECTA EMOTIONAL!

Accident rutier in zona METRO, din municipiul Suceava, pe unul din cele mai circulate bulevarde. Un tir scapat de sub control a lovit in intersectie alte 4 masini. Trei persoane au fost ranite si transportate de echipaje SMURD la Spitalul Judetean Suceava. In total, in vehiculele implicate in impact erau 8 persoane. Impactul a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. Pe imagini se vede cum capul de tir loveste o masina care venea dinspre APM si intra pe drumul respectiv, dupa care capul de tir ricoseaza in alte trei masini care erau pe contrasens. In urma impactului cu capul de tir, un copil de 2 ani zboara efectiv din masina lovita initial si ajunge pe carosabil. Dupa ce toate masinile se opresc, parintii acestuia ies alergand si il ridica de pe sosea. Copilul, un baietel, este luat in brate si dus de parinti la loc sigur. Toti cei 5 soferi implicati in accident au fost verificati cu etilotestul, rezultatele fiind negative. Din primele cercetari, soferul capului de tir ar fi intrat aiurea in intersectie, pe culoarea rosie a semaforului. In masina lovita initial, care circula regulamentar, erau parintii si copilul de 2 ani. Vom reveni cu informatii!