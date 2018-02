Trei raniti, la Darmanesti, intr- un accident, unul din soferi a fugit VEZI IMAGINI

Soferul de tir care a fugit, un cetatean turc, a fost prins de politisti la Falticeni.

Accident grav, pe DE 85, la Darmanesti, joi dimineata. Trei persoane au fost ranite dupa ce o masina si un TIR au intrat in coliziune. Imediat dupa producerea coliziunii, soferul TIR-ului, un cetatean turc, a parasit locul accidentului. Asta in ciuda faptului ca ranitii au iesit din masina ajunsa in sant si se vedea foarte clar ca sunt cu leziuni la nivelul fetei si al capului.Soferul fugar a fost identificat de politisti la 40 de kilometri distanta, la Falticeni, dupa ce agentii au facut filtre in trafic. Cei trei ocupanti ai masinii care a ajuns in sant si a fost grav avariata au fost transportate cu ambulantele la Spitalul Judetean Suceava. Cetateanul turc a declarat politistilor ca el a tras pe dreapta pentru ca TIR-ul avea o defectiune, moment in care autoturismul respectiv a intrat direct in el.Celalalt sofer a declarat ca turcul stationa fara lumini aprinse, ca a observat tirul in ultimul moment, dar nu a putut evita impactul din cauza zapezii de pe carosabil desi a tras de volan. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele exacte ale producerii accidentului, la fata locului fiind facute masuratori atat de cadre de la rutiera dar si de politisti criminalisti.