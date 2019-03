Trei raniti si o masina in copac, pe o strada din Radauti, din cauza unui tanar imprudent

Cascadorii pe o sosea din municipiul Radauti, duminica dupa amiaza. Un sofer de 23 ani din comuna Burla, care conducea un autoturism BMW cu numere de Marea Britanie, pe strada Stefan cel Mare, s-a angajat in depasirea unei alte masini, ce se deplasa in fata sa. Tanarul nu s-a asigurat insa corespunzator si a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar din sens opus de o soferita din Marginea.In urma coliziunii, autoturismul care venea din sens opus a fost proiectat intr-un pom ornamental situat in partea dreapta a carosabilului, iar autoturismul BMW a ramas pe partea carosabila, pe sensul de mers Radauti spre Marginea, orientat invers fata de directia de deplasare initiala. Accidentul s-a soldat cu ranirea a trei persoane: soferita de 28 ani din Marginea si un pasager de 52 de ani dim masina ei, dar si o tanata de 18 ani din Marginea, care se afla in autoturismul BMW. Persoanele ranite usor au fost transportate la Spitalul Municipal Radauti. Medicii spun ca starea lor nu era grava. Conducatorii auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat in ambele cazuri, dupa care li s-au fost recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Vinovat de producerea accidentului se face tanarul de 23 de ani, care s-a angajat neregulamentar in depasire. In cauza s-a intocmit dosar de cercetare penala pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.