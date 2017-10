Trei raniti si trei masini avariate, la Ipotesti, din cauza unui sofer neatent

Accident rutier, sambata seara, in jurul orei 18.26, la Ipotesti. Marcus Nicolae, de 31 de ani, din comuna Mihai Eminescu, in timp ce conducea autoturismul marca VW Golf, la iesirea in DJ 208A, nu a acordat prioritate de trecere autoturismului marca VW, condus regulamentar de Maria P., de 30 de ani, din municipiul Suceava. In urma impactului intre cele doua vehicule, autoturismul VW a intrat in coliziune fata spate cu autoturismul marca VW Transpoter, care era parcat pe partea dreapta a DJ 208 A. Din accident a rezultat vatamarea corporala a soferitei, precum si a fiicei acesteia, de 7 ani, si a unui barbat de 31 ani, toti din municipiul Suceava, pasageri in autoturismul care circula regulamentar. Ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care le-au fost recoltate probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.