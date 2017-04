Trei sirieni ascunsi intr-o remorca cu cabluri electrice, depistati la Vama Siret

In cauza politistii de frontiera efectueaza cercetari in vederea documentarii cauzei penale, cetatenii sirieni fiind predati luni dimineata Biroului Imigrari Suceava din cadrul Inspectoratului General Imigrari, in vederea luarii masurilor specifice.

Trei sirieni ascunsi intr-o remorca cu cabluri electrice. Duminica, in jurul orei 17.00, actionand in baza unei informatii, politistii de frontiera si lucratorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au efectuat controlul specific asupra unui automarfar cu remorca incarcat cu cabluri electrice, condus de cetateanul turc A.C., in varsta de 53 ani. Astfel, echipa comuna de control a descoperit, ascunse in remorca automarfarului, printre marfa transportata, trei persoane de sex masculin. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca cei in cauza sunt cetateni sirieni, cu varste cuprinse intre 18 si 20 ani, acestia declarand ca s-au ascuns in remorca mijlocului de transport cu intentia de a ajunge in Marea Britanie. Soferul camionului a declarat ca nu avea cunostinta despre modul in care persoanele respective s-au ascuns in remorca, el stationand pe traseu in mai multe locuri.In cauza politistii de frontiera efectueaza cercetari in vederea documentarii cauzei penale, cetatenii sirieni fiind predati luni dimineata Biroului Imigrari Suceava din cadrul Inspectoratului General Imigrari, in vederea luarii masurilor specifice.